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برشلونة يرغب في التعاقد معه نهاية الموسم الحالي كذلك

إعلامي مغربي يُبشر جماهير الهلال بشأن مستقبل ميسي

الخميس ٣٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٠ مساءً
إعلامي مغربي يُبشر جماهير الهلال بشأن مستقبل ميسي
المواطن - فريق التحرير

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ألمح الإعلامي الرياضي المغربي أشرف بن عياد إلى أن إمكانية انتقال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف نادي برشلونة الإسباني ضعيفة وتحتاج إلى معجزة.

وقال أشرف بن عياد في تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قبل قليل: “بخصوص مستقبل النجم الأرجنتيني، برشلونة خيار ولكن يجب أن تجتمع الكثير من الظروف حتى يتحقق الأمر، ليو يعشق البارشا”.

وتفاءلت جماهير الهلال عبر “تويتر” بتغريدة أشرف بن عياد، حيث يعتقد الكثير منهم أن أزرق الرياض بات قريبًا من حسم صفقة النجم الأرجنتيني.

مصير ليونيل ميسي

وفي سياق آخر، لفتت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، إلى أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في استمرار ميسي، مع تخفيض راتبه، حيث إنه يحصل على 3.375 مليون يورو شهريًّا، ولكنه يرفض، خاصة أنه يمتلك عرضًا مغريًا من الهلال.

ليونيل ميسي وتكريمه في الأرجنتين

وأشارت الصحيفة الفرنسية، إلى أن نادي الهلال عرض على النجم الأرجنتيني راتبًا يفوق ما يتقاضاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من نادي النصر.

وأضافت “ليكيب”: “ليونيل يميل حاليًّا نحو خيار الرحيل عن سان جيرمان، ومن غير المرجح أن تبذل الإدارة الباريسية أي جهد إضافي لإقناعه بالاستمرار”.

وجاء في ختام التقرير: “النادي يلتزم حاليًّا باتفاقية وقعها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتقنين أوضاعه المالية خلال 3 سنوات، في الوقت الذي تعرض فيه لغرامة قدرها 60 مليون يورو، ولا يرغب في اختراق لوائح اللعب المالي النظيف”.

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