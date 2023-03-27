إعلام عبري: نتنياهو قد يتراجع عن التعديلات القضائية

كشفت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو قد يتراجع عن قراراته، وخاصة ملف التعديلات القضائية وتعيين القضاة؛ لتفادي الصدام مع الشارع، وفقدان السيطرة على البلاد.

رفع حالة التأهب

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب، بعد فقدان السيطرة داخل البلاد.

جاء ذلك في أعقاب اختراق المتظاهرين، الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

إغلاق طرق رئيسية

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أغلقت الشرطة الإسرائيلية طرقًا رئيسية في تل أبيب بينما يتوجه المئات في مظاهرة أمام وزارة الدفاع للتضامن مع وزير الدفاع المقال.

وكان نتنياهو قد أقال وزير الدفاع يوآف غالانت على إثر تصريحات الأخير المطالبة بوقف التشريعات المتعلقة بالقضاء.

من جانبه، أفاد الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية في معهد كلينتون بجامعة دبلن، بأن قادة الغرب لا يمكنهم أن يبقوا صامتين إزاء محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته السيطرة على القضاء في إسرائيل عبر تمرير تعديلاتهم القضائية وقانون الكنيست.