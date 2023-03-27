ممرات المشاة بتبوك متنفس ميداني للعوائل والشباب في رمضان البكيري: النصر مُلزم بدفع 5 ملايين يورو ومهدد بالمنع من التسجيل فترتين ! إعلام عبري: نتنياهو قد يتراجع عن التعديلات القضائية لقطات لجهود رجال المرور في خدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة الجيش الإسرائيلي يرفع حالة التأهب بعد فقدان السيطرة إحباط تهريب 41.7 كجم من الحشيش في جازان البنك الأهلي يقسو على الزمالك بثلاثية توضيح هام من تقويم التعليم بشأن نتائج الرخصة المهنية تبرعات حملة اكتتاب جود الإسكان تتجاوز 450 مليون ريال البرتغال تُمطر شباك لوكسمبورج بسداسية في ليلة تألق رونالدو
كشفت وسائل إعلام عبرية أن نتنياهو قد يتراجع عن قراراته، وخاصة ملف التعديلات القضائية وتعيين القضاة؛ لتفادي الصدام مع الشارع، وفقدان السيطرة على البلاد.
وكانت وسائل إعلام عبرية، قد أعلنت أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب، بعد فقدان السيطرة داخل البلاد.
جاء ذلك في أعقاب اختراق المتظاهرين، الحواجز الأمنية في محيط منزل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أغلقت الشرطة الإسرائيلية طرقًا رئيسية في تل أبيب بينما يتوجه المئات في مظاهرة أمام وزارة الدفاع للتضامن مع وزير الدفاع المقال.
وكان نتنياهو قد أقال وزير الدفاع يوآف غالانت على إثر تصريحات الأخير المطالبة بوقف التشريعات المتعلقة بالقضاء.
من جانبه، أفاد الدكتور سكوت لوكاس، أستاذ السياسة الدولية في معهد كلينتون بجامعة دبلن، بأن قادة الغرب لا يمكنهم أن يبقوا صامتين إزاء محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته السيطرة على القضاء في إسرائيل عبر تمرير تعديلاتهم القضائية وقانون الكنيست.