إعلان ترويجي يثير الذعر في سلطنة عمان

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أثار مقطع فيديو تداولته حسابات إلكترونية في سلطنة عُمان لفهد طليق في أحد الشوارع جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تساءلوا عن صحة الفيديو وحقيقته.
وأبان الفيديو الذي تم تداوله على نطاقٍ واسع يوم الاثنين شبانًا في سيارة كانت تسير على أحد الطرق، وظهر بجانبها فهد يركض بسرعة فائقة على جانب الطريق العام.
وظهر أحد الشبان وهو يحمل هاتفه النقّال ويقوم بتصوير الفهد، دون أن يوضح حقيقة المشهد، وهو ما أثار شكوك المدونين الذين رجّح معظمهم بأن المشهد غير حقيقي وأنه مجرد “فلتر”.
واتضح لاحقًا أن مقطع الفيديو عبارة عن إعلان ترويجي لإحدى الشركات في السلطنة، حيث ذكرت صحيفة “تايمز أوف عُمان” أن مقطع الفهد الذي كان يركض على طريق كورنيش مطرح، وأمام دار الأوبرا الملكية بمسقط، غير حقيقي.