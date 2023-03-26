إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية التخصصي اليوم

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تعلن هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، نتيجة اختبار الرخصة المهنية التعليمية (التخصصي).
ومن المقرر أن ترسل نتائج اختبار الرخصة المهنية (التخصصي) اليوم الأحد، عبر الرسائل النصية على الرقم المسجل في ملف المتقدم.
ومن المقرر أن تتاح النتائج على نظام التسجيل ونظام الرخص المهنية يوم غدٍ الاثنين.
ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزأين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.
وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين: