إعلان نتائج القبول المبدئي في الأفواج الأمنية للرجال

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية على رتبة (جندي) للرجال.

ولمعرفة نتيجة وطلبات القبول الدخول عبر منصة (أبشر- توظيف) من ( هنا ).