إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف الدفاع المدني للنساء

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني لوظائف العنصر النسائي العسكري على رتبة ( جندي ) للعام 1444هـ عبر بوابة (أبشر – توظيف) .