إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف الدفاع المدني للنساء

وزارة الحرس الوطني تفتح باب القبول والتسجيل للالتحاق بالخدمة العسكرية سوني تجبر مايكروسوفت على بيع لعبة كول أوف ديوتي التشكيل الرسمي لـ مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم عمى الألوان الوراثي لا يكتشف في بداية العمر السعودية تتهيأ لدخول الأمطار الصيفية بعد أيام انتقادات لـ لجنة الانضباط والأخلاق بسبب فيديو متداول لحارس النصر وجارسيا أسباب فشل مشاريع المطابخ السحابية في السعودية حريق ضخم بسفينة ترفع العلم الروسي بـإسطنبول جلسات حوارية ومنصة تفاعلية في ملتقى الأمن السيبراني جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني لوظائف العنصر النسائي العسكري على رتبة ( جندي ) للعام 1444هـ عبر بوابة (أبشر – توظيف) .
ريوف محمد الشهراني
ارغب في التوظيف