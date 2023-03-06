إعلان نتائج القبول المبدئي لوظائف الدفاع المدني للنساء

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائج القبول المبدئي للمديرية العامة للدفاع المدني لوظائف العنصر النسائي العسكري على رتبة ( جندي ) للعام 1444هـ عبر بوابة (أبشر – توظيف) .