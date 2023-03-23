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منها الطرق المؤدية لمطار شارل ديغول

إغلاقات وإضرابات في فرنسا رفضًا لقانون التقاعد

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٥ مساءً
إغلاقات وإضرابات في فرنسا رفضًا لقانون التقاعد
المواطن - فريق التحرير

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أغلق عمال فرنسيون الطريق إلى إحدى صالات مطار شارل ديغول في باريس، اليوم الخميس، معبرين عن غضبهم من رفع قانون التقاعد، مما أجبر بعض المسافرين على التوجه إلى هناك سيرًا على الأقدام.

ووفقًا لما نقلته “العربية” تعطلت خدمات القطارات وأُغلقت بعص المدارس، بينما تراكمت القمامة في الشوارع وتعطل توليد الكهرباء، مع تصعيد النقابات الضغط على الحكومة لسحب القانون الذي يمد سن التقاعد عامين إلى 64 عاما.

وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من أكوام حطام محترقة أعاقت حركة المرور على طريق سريع بالقرب من تولوز في جنوب غربي فرنسا، كما تسببت الإضرابات في إغلاق طرق بمدن أخرى لفترة وجيزة.

وقال المتحدث باسم شركة مطارات باريس إن الاحتجاج بالقرب من المبنى رقم 1 في مطار شارل ديغول لم يؤثر على الرحلات الجوية.

احتجاجات غاضبة

ومن المقرر تنظيم مسيرات احتجاجية في أنحاء البلاد في وقت لاحق من اليوم ، بينما استهدفت احتجاجات أخرى مستودعات للنفط وأغلقت محطة للغاز الطبيعي المسال في مدينة دنكيرك الشمالية.

من جهته، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، أمس الأربعاء، أن القانون، الذي مررته الحكومة في البرلمان بدون تصويت الأسبوع الماضي، سيدخل حيز التنفيذ بنهاية العام على الرغم من تزايد الغضب في البلاد.

وعلق فيليبي مارتينيز زعيم الكونفدرالية العامة للشغل: “أفضل رد يمكن أن نقدمه للرئيس هو مشاركة الملايين في الإضرابات وخروجهم إلى الشوارع”.

واجتذبت الاحتجاجات ضد التغييرات – والتي شملت أيضا زيادة عدد سنوات العمل حتى يتمكن المواطن من الحصول على معاش التقاعد كاملا – حشوداً ضخمة في مظاهرات نظمتها النقابات منذ يناير.

وتمثل أحدث موجة من الاحتجاجات أكبر تحد لسلطة الرئيس منذ احتجاجات “السترات الصفراء” قبل أربعة أعوام. وتظهر استطلاعات الرأي أن أغلبية الفرنسيين يعارضون قانون التقاعد، وكذلك قرار الحكومة بتمريره في البرلمان بدون تصويت.

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