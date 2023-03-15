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استعدادًا لانطلاق جائزة stc للفورمولا 1

إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٠ مساءً
إغلاق الطرق المتجهة إلى حلبة كورنيش جدة
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مرور جدة، اليوم الأربعاء، عن بدء المرحلة الرابعة من الخطة المرورية بإغلاق كامل لطريق الكورنيش الفرعي وطريق الأمير فيصل بن فهد المتجهين إلى حلبة كورنيش جدة.

وحسب ما ذكرته الإدارة العامة للمرور، فمن المقرر أن يتم بدء هذه المرحلة من 16 – 20 مارس الجاري، استعدادًا لانطلاق جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1 من 17- 19 مارس.

مزايا حلبة كورنيش جدة

وتزخر حلبة كورنيش جدة، بالعديد من المزايا التي ظهرت لأول مرة في عالم سباقات “الفورمولا 1″، الأمر الذي ضمن أعلى درجات التحفيز للسائقين للانطلاق بأعلى سرعات مُمكنة وزيادة مستويات التشويق خلال السباق.

وتتألف حلبة كورنيش جدة من 27 منعطفًا بطول 6.175 كيلو متر، ما يجعلها ثاني أطول حلبة فورمولا 1 في الروزنامة الحالية، خلف حلبة سبا فرانكورشان البلجيكية العريقة، علاوة على ذلك تم تخصيص 3 مناطق متتالية على الحلبة لاحتمالية تفعيل نظام تقليل قوة الجر في الجناح الخلفي لسيارات الفورمولا 1 “دي آر أس” خلال السباق، ليتيح الكثير من فرص التجاوز للسائقين طوال السباق، حيث يصل السائقين إلى معدلات سرعة تفوق 250 كم / ساعة، ما يجعلها أسرع حلبة شوارع في العالم، وضمن أسرع خمس حلبات في فورمولا 1.

في حين يتوقع أن تصل سرعات نجوم الفورمولا 1 إلى 322 كلم/ساعة عند الكبح لدخول المنعطف 27.

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