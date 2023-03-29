إغلاق برج إيفل بسبب إضراب الموظفين

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كشفت إدارة برج إيفل في باريس عن إغلاق البرج بسبب إضراب الموظفين، وذلك في اليوم العاشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الوصول إلى الساحة الأمامية للبرج لا يزال متاحًا رغم الإضراب، حيث يعمل به نحو 350 شخصًا.
ومنذ بداية التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد في باريس، تم إغلاق النصب التذكارية والتاريخية عدة مرات بسبب الإضراب، كما تم إغلاق قوس النصر وقصر فرساي ومتحف اللوفر أمام الزوار.
كانت قد انطلقت مظاهرات حاشدة في العديد من المدن الفرنسية الكبرى، احتجاجًا على مخطط الحكومة تعديل نظام معاشات التقاعد.