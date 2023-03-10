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إثر خسائر تكبدها في بيع سندات

إغلاق بنك أمريكي بسبب أزمة السيولة

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٢ مساءً
إغلاق بنك أمريكي بسبب أزمة السيولة
المواطن - فريق التحرير

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أقدمت السلطات المنظمة للسوق الأمريكية، اليوم، على إغلاق بنك سيليكون فالي (SVB)، بعد حالة ذعر أثارها عجز البنك الأشهر في دعم الشركات التكنولوجية الناشئة، جمع سيولة لتغطية سحب المودعين بشكل جماعي أموالهم إثر خسائر تكبدها البنك في بيع سندات قبل أيام.

تم تحويل الودائع للبنك الجديد

وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، مساء اليوم، قالت مؤسسة التأمين على الودائع الفيدرالية: إنها سيطرت على SVB عبر بنك جديد أنشأته يسمى بنك تأمين الودائع الوطني في سانتا كلارا.

وأشارت الهيئة التنظيمية، إلى أنه تم تحويل جميع ودائع SVB إلى البنك الجديد.

الذعر بين المستثمرين

وصباح اليوم، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أبلغ حراس مبنى يضم فرعًا لبنك سيليكون فالي بمانهاتن، الشرطة عن وجود عشرة من مجموعة مؤسسي البنك يحاولون سحب ودائعهم نقدًا، وفق ما نشرته صحيفة نيويورك بوست على موقعها الإلكتروني.

والحادث أحدث مؤشرًا على تزايد الذعر بين المستثمرين المرتبطين بالبنك.

مخاوف الأسواق

وانخفضت مؤشرات وول ستريت بعد الافتتاح اليوم، متأثرة بأزمة بنك سيليكون (SVB) ومخاوف من امتداد مشكلة سحب الودائع إلى مصارف أخرى.

وتوقفت ثلاثة بنوك عن التداول في سوق الأسهم اليوم، هي الشركة الأم لسيليكون فالي (SVB) وفيرست ريببليك (FRC) وبنك سيغنيجر (SBNY). وانخفض سعر أسهم البنوك الثلاثة بحدة، وبلغت في حالة سيليكون فالي 60% في يوم واحد والتي أشعلت شرارة المخاوف في القطاع المصرفي العالمي برمّته.

بنك مقرض

ويعد بنك وادي السيليكون مقرضًا مهمًّا للشركات في مراحلها المبكرة، وهو الشريك المصرفي لما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من المشاريع الأمريكية التي أدرجت في أسواق الأسهم العام الماضي. وسيمتد تأثير أي هزة في القطاع المصرفي على السوق عمومًا، خاصة قطاع التكنولوجيا.

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