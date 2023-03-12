أعلنت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأحد، إغلاق طريق الهدا مؤقتًا، بسبب هطول الأمطار.

وقالت قوات أمن الطرق في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “ننوّه بأنه تم إغلاق طريق الهدا مؤقتًا في الاتجاهين بسبب هطول الأمطار، وذلك حرصًا على سلامة مرتاديه”.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد وتصحب بنشاط في الرياح السطحية المثير للأتربة على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الرياض والشرقية.