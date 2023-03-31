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داعية إلى الابتعاد عن المنطقة السكنية

إغلاق قاعدة أمريكية بعد الاشتباه بوجود مسلح

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٤ صباحاً
إغلاق قاعدة أمريكية بعد الاشتباه بوجود مسلح
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وسائل إعلام أمريكية، الخميس، إغلاق قاعدة أندروز الجوية بولاية ميريلاند قرب العاصمة واشنطن، بعد الاشتباه في وجود شخص مسلح قرب سكن القاعدة.

تفاصيل الحادث

وتحدثت قاعدة أندروز الجوية على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك عن وجود شخص يحمل بندقية من طراز “إي آر-15” (AR-15)، ودعت إلى الابتعاد عن المنطقة السكنية التابعة للقاعدة.

ولاحقًا، أعلنت القاعدة عدم وجود شخص مسلح، وقالت: إنه لم يسجل أي إطلاق نار أو إصابات في المنطقة.

البحث عن المشتبه به

وأفاد متحدث باسم القاعدة، بأن قوات الأمن تسير دوريات بحثًا عن المشتبه فيه.

وتعد قاعدة أندروز الجوية من أكثر القواعد العسكرية حساسية في الولايات المتحدة؛ إذ إنها المقر الأساسي للطائرات الحكومية الأمريكية، وفي مقدمها طائرة الرئيس وطائرة البوينغ 747 التي يمكن أن تستخدم كمركز قيادة للأسلحة النووية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

ولفتت الوكالة إلى أن شخصًا تمكن الشهر الماضي من التسلل إلى المنطقة السكنية في القاعدة قبل أن يطلق عليه أحد السكان النار.

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