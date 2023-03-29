إغلاق 4 منشآت وضبط 20 مخالفة صحية بـ عرعر

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أعلنت أمانة المنطقة الشمالية، اليوم الأربعاء، أن بلدية جنوب عرعر أغلقت 4 منشآت وحررت 20 مخالفة صحية وأتلفت 15 كجم من المنتجات، في إطار جولاتها الرقابية اليومية.
وأوضحت الأمانة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن ذلك جاء خلال الجولات الرقابية اليومية التي تهدف للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الصحية وتوفير بيئة آمنة للمتسوقين.
وأكدت أمانة المنطقة الشمالية استمرار الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية على المخالفين أصحاب تلك المحلات.