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بدأ الذعر يتزايد حول العالم

إفلاس سيليكون فالي يضع بورصات أوروبا في المنطقة الحمراء

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٤١ مساءً
إفلاس سيليكون فالي يضع بورصات أوروبا في المنطقة الحمراء
المواطن - فريق التحرير

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تراجعت الأسهم الأوروبية، في تعاملات اليوم الاثنين، وسط تركيز المستثمرين والمتعاملين في الأسواق على تداعيات أزمة بنك إس في بي وخطورتها على القطاع المصرفي.

تراجع المؤشرات الرئيسية

وتراجع المؤشر البريطاني فوتسي 100 بنسبة 1.50% إلى 7631.51 نقطة، فيما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.88% إلى 15138 نقطة، كذلك تراجع مؤشر كاك الفرنسي بنسبة 1.79% عند 7091 نقطة.

وقال خبراء، إن التوتر ينتشر في الأسواق على الرغم من الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية لطمأنة الأسواق وضمان استقرار القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وبدوره أشار المحلل الاقتصادي ألكسندر نازاروف إلى وجود بنوك أخرى في منطقة الخطر، وقال في منشور في قناته بتطبيق تلغرام للتواصل الاجتماعي: ظهرت قوائم البنوك على الإنترنت التي قد تواجه نفس مشكلات SVB، وبدأ الذعر يتزايد.

إفلاس سيليكون فالي يضع بورصات أوروبا في المنطقة الحمراء

تداعيات إفلاس بنك سيليكون فالي

وفي 10 مارس الجاري أغلقت السلطات في ولاية كاليفورنيا بنك سيليكون فالي ويعد ذلك أكبر إفلاس مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية في 2008، ويرتبط الإفلاس بزيادة سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي.

وفي ظل ذلك تدخلت السلطات الأمريكية في الأزمة وقررت اعتبارًا من 13 مارس الجاري السماح لجميع موديعي سيليكون فالي بالوصول إلى مدخراتهم.

كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بهبوط عملة USDC بشكل حاد بعد إعلان شركة Circle التي تدير هذه العملة، عن احتفاظها بـ3.3 مليارات دولار في بنك سيليكون فالي المفلس.

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