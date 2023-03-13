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تبدأ بـ34 عقارًا في منطقة الرياض

إقامة 12 مزادًا علنيًا على 105 عقارات بـ 8 مناطق

الإثنين ١٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ صباحاً
إقامة 12 مزادًا علنيًا على 105 عقارات بـ 8 مناطق
المواطن - واس

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أعلن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” عن إقامة 12 مزادًا علنيًا, وذلك في الفترة ما بين 13 إلى 16 مارس 2023م، وتتنوع ما بين مزادات حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 105 عقارات متنوعًا ما بين سكني وتجاري وزراعي وصناعي، وتقع في 8 مناطق مختلفة في المملكة.

مواقع المزادات

وتبدأ بـ34 عقارًا في منطقة الرياض في مزادات معالم الرياض وشرق نجد ومروج نجد الإلكترونية، ثم 9 عقارات بمنطقة مكة المكرمة في مزاد الشمس الإلكتروني الحضوري ومزاد البدر الإلكتروني ومزاد تلال الطائف الإلكتروني الحضوري، و16 عقارًا بمنطقة المدينة المنورة في مزاد آفاق التطوير الإلكتروني ومزاد رياض المدينة الثاني، ثم 8 عقارات في منطقتي عسير وجازان في مزاد لؤلؤة الجنوب الإلكتروني، ثم 4 عقارات بمنطقة القصيم في مزاد جوهرة القصيم الإلكتروني الثاني، و14 عقارًا بمنطقة الشرقية في مزاد نسيم الشرقية الإلكتروني، وأخيرًا 20 عقارًا بمدينة حائل في مزاد واجهة الاستثمار الحضوري.

مركز إسناد

يذكر أن مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.

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