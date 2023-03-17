إقبال متزايد بأسواق الشمالية مع اقتراب شهر رمضان

تشهد الأسواق التجارية وأسواق الخضار والفاكهة واللحوم في مدينة عرعر بمنطقة الحدود الشمالية، خلال هذه الأيام التي سبق شهر رمضان المبارك، إقبالًا نشطًا من الأهالي والمقيمين.

ورصدت “واس” الحركة الشرائية بالأسواق ومحال المواد الغذائية، وسط وفرة كبيرة في العرض من مختلف الأنواع والأصناف المعروضة.

إقبال على الشراء

وأكد عددٌ من العاملين في السوق أن الإقبال على شراء الخضروات والفواكه واللحوم يزداد مع مطلع شهر رمضان المبارك، ويبدأ بالانخفاض قليلًا بعد العشر الأولى من رمضان.

من جانب آخر، تواصل الجهات الرقابية والتفتيشية عملها لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار وجودة الأغذية المتوفرة في المتاجر.