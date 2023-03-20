إقبال متزايد على أسواق المدينة المنورة لشراء السلع الغذائية استعدادًا لرمضان

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رصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” حركة الشراء في الأسواق الغذائية بالمدينة المنورة، بالإضافة للسوق المركزي للفواكه والخضار؛ استعدادًا لدخول شهر رمضان المُبارك.
وتشهد الأسواق إقبالًا مُتزايدًا من المواطنين والمُقيمين الذين يحرصون على شراء احتياجاتهم قبل حلول الشهر الكريم، وسط اضطلاع الجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة بمختلف مهامها؛ تيسيرًا على الجميع، وكذلك لرصد المخالفات والتأكد من تقيّد نقاط البيع بالأنظمة والتعليمات المقرّرة.
ووثقت عدسة “واس” جانبًا من وفرة جميع المنتجات الغذائية – ولله الحمد- مع حركة تسوق تشهدها الأسواق بالمنطقة، حيث يعمل مختلف المراكز التجارية ومحال التموينات على مدار الساعة وتوفير جميع ما يحتاجه المواطنون والمقيمون من مختلف الأصناف الغذائية والسلع والاحتياجات الاستهلاكية.