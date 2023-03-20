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تشمل الأجرة والنقل بالحافلات ونقل البضائع

إلزام 10 أنشطة بإصدار بطاقات التشغيل للمركبات

الإثنين ٢٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٨ مساءً
إلزام 10 أنشطة بإصدار بطاقات التشغيل للمركبات
المواطن - واس

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أكدت الهيئة العامة للنقل على جميع المنشآت والأفراد في أنشطة النقل بضرورة إصدار بطاقات التشغيل للمركبات العاملة في قطاع النقل البري ويشمل ذلك أنشطة الأجرة (أجرة المطار، الأجرة العامة، الأجرة الخاصة) وأنشطة النقل بالحافلات (نشاط النقل التعليمي “عام”، ونشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات “عام”، ونشاط ممارسة النقل العام بالحافلات داخل وبين المدن “عام”.

بوابة النقل الإلكترونية

بالإضافة إلى نشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات “عام”)، وأنشطة نقل البضائع “عام، خاص”، ونشاط تأجير الشاحنات “عام”، نشاط النقل الخفيف “عام” ونشاط نقل السيارات وسحب المركبات “عام، خاص”، وأنشطة تأجير السيارات وأخيرًا نشاط تأجير السيارات إلكترونياً “خصوصي” وذلك عبر بوابة نقل الإلكترونية، وتعد بطاقة التشغيل وثيقة تصدر عن الهيئة العامة للنقل للتصريح لمركبة النقل بممارسة النشاط.

ضمان جودة الخدمة

وتهدف الهيئة العامة للنقل من خلال اشتراط إصدار بطاقات التشغيل إلى تعزيز وضمان جودة الخدمة والمتطلبات الفنية للمركبات، والتحقق من جميع الاشتراطات اللازمة للمركبات وتوفر البيانات، وتتضمن بطاقات التشغيل 4 عناصر أساسية هي بيانات المنشأة، وبيانات بطاقة التشغيل، وكذلك بيانات المركبة، وأخيرًا بيانات الترخيص.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للنقل في تنظيم وتهيئة جميع الخدمات والأنشطة في مختلف قطاعات النقل البري والبحري والسككي، لضمان توفير أعلى متطلبات السلامة ورفع معايير الجودة في الخدمات المقدمة.

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