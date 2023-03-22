إمساكية شهر رمضان 1444 ومواقيت الصلاة في الرياض

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نشر تقويم أم القرى بيانًا بإمساكية شهر رمضان الكريم في الرياض ومواقيت الصلاة بها في أول يوم للشهر الفضيل وحتى آخره، حيث من المقرر أن يبدأ غدًا الخميس وفقًا لبيان المحكمة العليا.
وبحسب تقويم أم القرى سيكون موعد أذان الفجر أول أيام رمضان بالرياض عند الساعة 4:36 فيما سيكون موعد شروق الشمس عند الساعة 5:54 وسيحين موعد أذان الظهر إن شاء الله في تمام الساعة 12:00 بينما يكون موعد صلاة العصر عند الساعة 03:27 وسيكون موعد أذان المغرب عند الساعة 06:06، بينما يحين موعد أذان العشاء عند الساعة 08:06.
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