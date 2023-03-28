إنجازات عربية وعالمية لـ مبادرة السعودية الخضراء خلال عامين

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سلطت وزارة الطاقة الضوء على الحصاد الذي حققه قطاع الطاقة في المملكة بعد عامين من إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لمبادرة السعودية الخضراء.
وأفادت الوزارة عبر إنفوجراف نشرته على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، اليوم الثلاثاء، بأن المملكة تقدمت عالميًا في مؤشر المستقبل الأخضر 10 مراكز، كما أنها احتلت المركز الأول عربيًا والـ20 عالميًا في مؤشر خفض الانبعاثات.
وأوضحت الوزارة أن المملكة نجحت في تحقيق المركز الأول عالميًا في نمو إنتاج الطاقة المتجددة.