إنجازات في مسيرة الراحل سالم مروان

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فارق مساء أمس الاثنين، سالم مروان حارس مرمى المنتخب السعودي ونادي النصر سابقًا، الحياة عن عمر ناهز الـ64 عامًا وذلك بعد معاناة طويلة مع المرض.
ولعب مروان مع نادي النصر خلال الفترة من 1972 إلى عام 1991 ميلاديًا، كما فاز مع النصر بـ 3 ألقاب في الدوري السعودي أعوام 1980 و 1981 و 1989.
واشتهر بوقفته الشهيرة الأسد، أثناء تسديد ركلات الجزاء حيث تخصص في صّد الركلات الجزائية وكانت من أشهر مبارياته أمام المنتخب الكويتي وتصدى فيها للركلة الأخيرة ومكنت المنتخب من الفوز بالمباراة، وما زال الكثيرون يرون أنه كان من أفضل حراس المرمى في تاريخ الكرة السعودية ويعد من القلائل الذين تركوا بصمة في حراسة المرمى.
ولعب سالم مروان مع المنتخب، 44 مباراة، منها واحدة كبديل، وشارك معه في العديد من البطولات منها كأس الخليج 4 مرات أعوام 1976 و 1979 و 1982 و 1988، وتصفيات كأس العالم مرتين، عامي 1978 و 1982، ودورة الألعاب الآسيوية مرتين عامي 78 و 86.
وكان الراحل سالم مروان اعتزل كرة القدم عام 1991 م، بعد إصابة خطيرة تعرض لها في حادث مروري، حيث أُصيب بشلل رباعي أنهى مسيرته، بعد أن تعرض لحادث انقلاب سيارة أثناء عودته من مكة المكرمة، حيث كان معه لاعب نادي النصر لكرة اليد محمد بشير.