إنجاز تاريخي لـ محمد صلاح بعد سباعية مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

حقق المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول إنجازًا مميزًا في مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد التي أُقيمت مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان صلاح نجح في إحراز الهدفين الرابع والسادس لفريق ليفربول في شباك الحارس الإسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد، ليُصبح الهداف التاريخي لـ ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 129 هدفًا في 205 مباريات متخطيًا روبي فاولر نجم ليفربول السابق الذي سجل 128 هدفًا في 266 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وأصبح صلاح كذلك أول لاعب من ليفربول يُحرز في 6 مباريات متتالية في جميع المسابقات أمام نادي مانشستر يونايتد.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

وبدأ اللاعب الهولندي كودي جاكبو السجل التهديفي للريدز محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ43 قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني من مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد، انفجر الريدز تهديفيًا ليضيف اللاعب الأوروجوياني داروين نونيز الهدف الثاني للريدز في الدقيقة الـ47.

ثم واصل الهولندي جاكبو التألق ليضيف الثالث لـ ليفربول والثاني شخصيًا له في المباراة، لتُصبح النتيجة 3-0 للريدز.

وانهارت دفاعات فريق مانشستر يونايتد، ليسجل المصري محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ويُصبح رصيده من الأهداف 128 هدفًا مع الريدز في الدوري الإنجليزي.

وعاد داروين نونيز ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة الـ75 بعد تمريرة متقنة من اللاعب جوردان هندرسون.

ثم واصل صلاح التألق ليسجل ثاني أهدافه الشخصية والسادس للريدز بالدقيقة الـ83 ليُصبح رصيده 129 هدفًا.

وعند حلول الدقيقة الـ88، تمكن البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إضافة الهدف السابع للريدز، لتنتهي المباراة بفوز الريدز بسباعية دون رد.

وأصبح رصيد ليفربول بعد الفوز 42 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مان يونايتد عند 49 نقطة في المركز الثالث.