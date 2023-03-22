إنجاز تاريخي ينتظر كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال

يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لإنجاز تاريخي سيحققه غدًا في حال شارك مع منتخب بلاده أمام منتخب ليشتنشتاين في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

كريستيانو رونالدو

وقالت صحيفة Corriere Dello Sport الإيطالية: إن رونالدو سيكون أكثر لاعب مشاركة على المستوى الدولي برصيد 197 مباراة دولية، في حال شارك أمام منتخب ليشتنشتاين.

مواجهتا البرتغال في توقف مارس

وسيلعب المنتخب البرتغالي غدًا أمام ليشتنشتاين في تمام الساعة الـ11 إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة في الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وستلعب البرتغال ضد منتخب لوكسمبورج مساء الأحد المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات ضمن تصفيات أمم أوروبا 2024.

وكان كريستيانو رونالدو انضم إلى نادي النصر في يناير الماضي كصفقة انتقال حر قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.