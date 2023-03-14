Icon

براءات اختراع أرامكو خير شاهد على تطور الابتكار بالمملكة Icon ترامب: إغلاق بنكين كبيرين علامة سيئة لاقتصاد أمريكا Icon حكام مباريات اليوم في ربع نهائي كأس الملك Icon إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي Icon خدعة في واتساب تتيح قراءة الرسائل دون فتح التطبيق Icon ملياردير أمريكي يحذر: رأسمالية الولايات المتحدة تنهار Icon طرق الرياض تكتسي الأبيض تمهيدًا لتجربة التبريد Icon لقطات لجريان السيول بمحافظة حقل Icon مايكروسوفت تكشف عن ChatGPT 4 قريبًا وقدراته خيالية  Icon السيول تداهم عائلة أثناء التنزه بالبر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
حصلوا على جميع الميداليات الذهبية

إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
إنجاز جديد لطلاب المملكة بمنافسات أولمبياد الرياضيات والكيمياء الخليجي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حصد طلاب وطالبات المملكة جميع الميداليات الذهبية في منافسات أولمبياد الكيمياء والرياضيات، الذي أُقيم في مملكة البحرين، ونظمه مكتب التربية العربي لدول الخليج، محققين 5 ميداليات ذهبية، و5 ميداليات فضية؛ بمشاركة أكثر من 50 طالبًا وطالبة من المرحلة الثانوية.

10 ميداليات

وفي التفاصيل، قالت وزارة التعليم إن طلبة المملكة المشاركين في أولمبياد الكيمياء حصلوا على 4 ميداليات، حيث حقّق كل من: محمد سليمان الهدلق، وعلي حبيب الصالح من إدارة تعليم منطقة الرياض الميدالية الذهبية، فيما نال عبدالله أمين الممتن، وحسن عبدالجليل الخليفة من تعليم المنطقة الشرقية الميدالية الفضية.

ونال طلاب وطالبات المملكة المشاركون في أولمبياد الرياضيات 6 ميداليات، حيث فاز كل من؛ عبدالرحمن ثامر عبدالرحمن نصيف، ومحمد ربيع حمزة حافظ من إدارة تعليم المدينة المنورة، وإياد علي عبدالجليل من إدارة تعليم المنطقة الشرقية على الميدالية الذهبية، فيما حصل معاذ سعيد عايض القحطاني، وعبدالكريم عبدالله سالم السالم، إضافة للطالبة جنى علي سعد الدوسري من إدارة تعليم المنطقة الشرقية على الميدالية الفضية.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا
الرياضة

موعد مباراتي الأربعاء في دوري أبطال أوروبا

الرياضة
حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم تصدر حتى الآن
السعودية اليوم

حساب المواطن: مبالغ الدعم لدفعة مارس لم...

السعودية اليوم
جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع قادة إفريقيا
تقارير

جولة ماكرون تشهد انزعاجًا وفتورًا متبادلًا مع...

تقارير
وزير الخارجية يبحث في ميونخ سبل تعزيز العلاقات السعودية الألمانية
السعودية اليوم

وزير الخارجية يبحث في ميونخ سبل تعزيز...

السعودية اليوم
طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد مريضه
غرائب

طبيب يجري ميلًا وسط الماراثون لالتقاط كبد...

غرائب
وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل السوشيال ميديا
غرائب

وجبة لحم كبيرة على متن طائرة تشعل...

غرائب
رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل على دراجة نارية للاحتفال بيوم التأسيس
السعودية اليوم

رحالة سعودية تسافر من جدة لـ حائل...

السعودية اليوم
تشكيل لقاء لايبزيج ضد مانشستر سيتي المتوقع
الرياضة

تشكيل لقاء لايبزيج ضد مانشستر سيتي المتوقع

الرياضة