إنجاز خرافي لـ كيليان مبابي بعد صناعته هدفًا لـ غريزمان أمام هولندا

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حقق اللاعب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب فرنسا، رقمًا خرافيًّا، وذلك بعد أن ساهم في هدفين من أصل 3 لمنتخب فرنسا في الشوط الأول أمام منتخب هولندا، وذلك ضمن مباريات دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.
وكان نجم باريس سان جيرمان، صنع الهدف الأول للاعب أنطوان غريزمان وسجل الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي.
وأصبح نجم باريس سان جيرمان خامس أفضل هداف في تاريخ المنتخب الفرنسي برصيد 37 هدفًا، كما سجل هدفه الـ19 في آخر 17 مباراة له مع المنتخب الفرنسي.
ويخوض نجم باريس سان جيرمان مباراة فرنسا وهولندا كقائد للمنتخب الفرنسي في أول مباراة له وهو يحمل شارة القيادة.