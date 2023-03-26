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إنجلترا تهزم أوكرانيا بثنائية

الأحد ٢٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٥ مساءً
إنجلترا تهزم أوكرانيا بثنائية
المواطن - فريق التحرير

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حقق منتخب إنجلترا الفوز على ضيفه المنتخب الأوكراني بهدفين دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وافتتح المنتخب الإنجليزي التسجيل عبر اللاعب هاري كين في الدقيقة الـ37، ثم عزز اللاعب بوكايو ساكا بالهدف الثاني في الدقيقة الـ40.

إنجلترا تصل للنقطة السادسة

وفي الشوط الثاني، حافظ المنتخب الإنجليزي على تقدمه ليصبح رصيده 6 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد المنتخب الأوكراني عند صفر من النقاط.

ونجح هاري كين في إحراز 55 هدفًا، ليكون الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي متفوقًا على واين روني الذي أحرز 53 هدفًا ومتفوقًا كذلك على أسطورة مانشستر يونايتد، بوبي تشارلتون الذي أحرز 49 هدفًا.

هاري كين وبوكايو ساكا - منتخب إنجلترا ضد أوكرانيا

تعليق واين روني

وكان واين روني نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي ومنتخب إنجلترا السابق علق على إنجاز هاري كين قائلًا: “مبارك له، كنت أعلم أن رقمي لن يصمد طويلًا، ولكن هاري كين حطم رقمي سريعًا، يا له من لاعب عظيم ومهاجم مذهل، هو أسطورة للمنتخب الإنجليزي”.

يذكر أن المنتخب الإنجليزي كان وصل إلى نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2020، أمام المنتخب الإيطالي لكنه خسر اللقب بركلات الجزاء الترجيحية.

إنجلترا ضد أوكرانيا

 

 

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