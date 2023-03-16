Icon

وظائف شاغرة في شركة هاليبورتون Icon الجيش الليبي يستعيد براميل اليورانيوم المفقودة Icon مواطنان في قبضة الأمن لحيازتهما مواد مخدرة بسكاكا Icon سوكول نصف القوة الهجومية لـ الخليج Icon وظائف هندسية وإدارية شاغرة بمجموعة العليان Icon ديشامب عن كريم بنزيما: الموضوع منتهٍ! Icon كفيفة مصابة بالتوحد تُبهر الحاضرين بعزف البيانو Icon الخليج والطائي يفتتحان الجولة الـ21 بتعادل إيجابي Icon السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف تمديدات ومنشآت المرافق العامة Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
تشهد مشاركة 32 فريقًا

إنفانتينو يرد على انتقادات زيادة الأندية بمونديال 2025

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٣٢ مساءً
إنفانتينو يرد على انتقادات زيادة الأندية بمونديال 2025
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

شدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو على الاهتمام بالكرة وليس المال، وذلك ردًا على الانتقادات بشأن النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا.

تعليق إنفانتينو

وانتقد إنفانتينو، وسائل الإعلام لاستنتاجها أن النسخة الجديدة تهدف لزيادة الأرباح، وقال: “البعض يعتقد أن الأمر متعلق بالمال، وإننا منظمة غنية نقترح مسابقة جديدة لمجرد الحصول على أرباح”.

وأضاف إنفانتينو، بعد إعادة انتخابه رئيسًا لـ”فيفا” حتى عام 2027، اليوم الخميس: “فيفا يهتم بكرة القدم وليس المال، نحتاج الأموال للمساهمة في كرة قدم حقيقية على المستوى العالمي”.

وتابع إنفانتينو: “على سبيل المثال، البريميرليج يحقق في عام واحد ما يحققه فيفا في 4 سنوات، مع فارق أن إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز توزع على 20 ناديًا فقط، بينما يتم توزيع إيرادات الاتحاد الدولي على 211 اتحادًا”.

جياني إنفانتينو
إنفانتينو – المصدر @FIFAcom

كأس العالم للأندية 2025

واتخذ “فيفا”، قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بداية من نسخة عام 2025، بواقع 12 ناديًا أوروبيًا، 4 فرق من آسيا، إفريقيا، ومثلهم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وسيشارك 6 فرق من أمريكا الجنوبية، وناد واحد من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وذلك بالإضافة إلى ناد ممثل للبلد المستضيف لمنافسات البطولة.

كأس العالم للأندية
كأس البطولة – المصدر @fifacom_ar

الفرق المشاركة بالنسخة الأولى

وسيُشارك في نسخة 2025، الفرق المتوجة باللقب القاري من 2021 وحتى 2024، لتتأكد مشاركة كل من؛ الهلال، الأهلي المصري، الوداد المغربي، أوراوا الياباني، ريال مدريد، تشيلسي، بالميراس، فلامنغو، مونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

الهلال في كأس العالم للأندية
لاعبو الهلال – المصدر @fifaworldcup_ar
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت لنا الكثير من المفاجآت
السعودية اليوم

معتمر نمساوي: زيارتنا الأولى لـ السعودية حملت...

السعودية اليوم
برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني
الرياضة

برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني

الرياضة
ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في مناسبة اجتماعية والآخر وثق
أخبار أمنية

ضبط مواطنين أحدهما حمل سلاحاً نارياً في...

أخبار أمنية
صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات لتمكين القطاع الخاص
السعودية اليوم

صندوق الاستثمارات العامة يُعلن عن ثلاث مبادرات...

السعودية اليوم
حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان في ذمة الله
حصاد اليوم

حارس المنتخب السعودي والنصر سابقًا سالم مروان...

حصاد اليوم
شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم
السعودية اليوم

شوارع جازان تتزين بـ 25 ألف علم

السعودية اليوم
القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو
الرياضة

القنوات الناقلة لـ مباراة الريال ضد الأتلتيكو

الرياضة
إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع أهداف الهلال
الرياضة

إيجالو يسجل سوبر هاتريك ويضيف سادس وسابع...

الرياضة