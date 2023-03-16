إنفانتينو يرد على انتقادات زيادة الأندية بمونديال 2025

شدد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو على الاهتمام بالكرة وليس المال، وذلك ردًا على الانتقادات بشأن النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية بمشاركة 32 فريقًا.

تعليق إنفانتينو

وانتقد إنفانتينو، وسائل الإعلام لاستنتاجها أن النسخة الجديدة تهدف لزيادة الأرباح، وقال: “البعض يعتقد أن الأمر متعلق بالمال، وإننا منظمة غنية نقترح مسابقة جديدة لمجرد الحصول على أرباح”.

وأضاف إنفانتينو، بعد إعادة انتخابه رئيسًا لـ”فيفا” حتى عام 2027، اليوم الخميس: “فيفا يهتم بكرة القدم وليس المال، نحتاج الأموال للمساهمة في كرة قدم حقيقية على المستوى العالمي”.

وتابع إنفانتينو: “على سبيل المثال، البريميرليج يحقق في عام واحد ما يحققه فيفا في 4 سنوات، مع فارق أن إيرادات الدوري الإنجليزي الممتاز توزع على 20 ناديًا فقط، بينما يتم توزيع إيرادات الاتحاد الدولي على 211 اتحادًا”.

كأس العالم للأندية 2025

واتخذ “فيفا”، قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بداية من نسخة عام 2025، بواقع 12 ناديًا أوروبيًا، 4 فرق من آسيا، إفريقيا، ومثلهم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وسيشارك 6 فرق من أمريكا الجنوبية، وناد واحد من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وذلك بالإضافة إلى ناد ممثل للبلد المستضيف لمنافسات البطولة.

الفرق المشاركة بالنسخة الأولى

وسيُشارك في نسخة 2025، الفرق المتوجة باللقب القاري من 2021 وحتى 2024، لتتأكد مشاركة كل من؛ الهلال، الأهلي المصري، الوداد المغربي، أوراوا الياباني، ريال مدريد، تشيلسي، بالميراس، فلامنغو، مونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي.