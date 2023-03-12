إنقاذ حياة معتمر بريطاني تعرض لأزمة رئوية حادة

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تمكن أطباء الطوارئ في منطقة مكة المكرمة من إنقاذ حياة معتمر سبعيني من الجنسية البريطانية تعرض لأزمة تنفسية حادة أثناء أدائه للعمرة.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي أن الفريق الطبي في مستشفى أجياد للطوارئ تمكن بفضل الله من التعامل السريع وتقديم الخدمات الإسعافية والطارئة مع الحالة منذ أن تلقى البلاغ حيث اتضح بعد إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية والإشعاعية أنه يعاني من وجود التهاب رئوي حاد وانخفاض في مستوى الأكسجين ووضعت الحالة على جهاز التنفس الصناعي وإدخاله لقسم العناية المركزة بالمستشفى وتلقي الرعاية الكاملة لحين استقرار الحالة التي تماثلت للتحسن بعد مرور 4 أيام.
وأضاف الفريق الطبي المعالج والمشرف على الحالة أنه وبعد التأكد التام من استقرار التنفس عند المريض رُفع جهاز التنفس الصناعي وعودة العلامات الحيوية بشكل طبيعي لحين خروجه من المستشفى بالسلامة بإذن الله.
وأكد تجمع مكة المكرمة الصحي على الجاهزية التامة واستعداد جميع مرافق المستشفى المختلفة، حيث إن مستشفى أجياد للطوارئ يعمل بكامل طاقته الاستيعابية وطاقمه الطبي وما يمتلكه المستشفى من كوادر بشرية مؤهلة تأهيلاً عالياً لتقديم أفضل رعاية طبية بأعلى جودة.
يذكر أن مستشفى أجياد للطوارئ تمكن خلال العام الماضي 2022م من تقديم خدمة طبية لـــ 637 حالة دخول للعناية المركزة.