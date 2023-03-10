إنقاذ شخصين علقا في حفرة بالرياض

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة
أنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض شخصين علقا في حفرة إثر هبوط في تربة مبنى قيد الإنشاء.
ولفتت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
كما نشرت المديرية لقطات توثق عملية إنقاذ الشخصين، حيث بينت جهود الفرق الميدانية في التعامل مع كافة الحالات.