إنقاذ شخصين علقا في حفرة بالرياض

أنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض شخصين علقا في حفرة إثر هبوط في تربة مبنى قيد الإنشاء.

ولفتت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة على الحساب الرسمي بموقع تويتر، إلى أنه تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

كما نشرت المديرية لقطات توثق عملية إنقاذ الشخصين، حيث بينت جهود الفرق الميدانية في التعامل مع كافة الحالات.