Icon

الفوانيس تزين أسواق الطائف التاريخية ابتهاجًا برمضان Icon إنقاذ طاقم إبحار من الموت بعدما أغرق حوت مركبهم Icon إصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالجوف Icon أحمد الشمراني: النصر والاتحاد عرفا كيف ينجوان من العقوبات عكس الأهلي Icon بدء استقبال الطلبات التقنية من زوار ومعتمري المسجد الحرام Icon فؤاد أنور: ميسي ارتبط اسمه باللون الأزرق وبقي له قميص الهلال Icon أسهل طرق ختم القرآن الكريم خلال شهر رمضان Icon حقيقة إنهاء علاقة النصر بـ ملعب مرسول بارك Icon فيصل بن فرحان يجري اتصالًا بنظيره الإيراني للاتفاق على عقد لقاء ثنائي قريبًا Icon مساعي الخيرية توزع 300 سلة غذائية في أولى ليالي رمضان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

غرائب
حصاد اليوم
ظل 10 ساعات على قارب نجاة وزورق

إنقاذ طاقم إبحار من الموت بعدما أغرق حوت مركبهم

الخميس ٢٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ صباحاً
إنقاذ طاقم إبحار من الموت بعدما أغرق حوت مركبهم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت صحيفة واشنطن بوست، أن حوت عملاق أغرق قاربًا لطاقم بحارة في المحيط الهادئ قبل إنقاذهم من الموت المحتم في قصة أشبه بالروايات.

10 ساعات

وظل ريك رودريغيز من ولاية فلوريدا الأمريكية وثلاثة من أصدقائه 10 ساعات على قارب نجاة وزورق، بعد أن أغرق الحوت مركبهم راين دانسر، وطوله 13.41 متر.

وخططت المجموعة، لرحلة إبحار لمدة ثلاثة أسابيع من جزر غالاباغوس الى بولينيزيا الفرنسية على بعد حوالي 3500 ميل في جنوب المحيط الهادي، ولكن بعد 13 يومًا فقط بتاريخ 13 مارس حلت الكارثة.

تفاصيل الحادث

وفي حوالي الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، وبينما كان يستمتع بتناول البيتزا، سمع جلبة قوية وارتفع النصف الخلفي من المركب بعنف إلى اليمين، وفقًا لتصريحات رودريغيز لـواشنطن بوست.

وشاهد أفراد الطاقم، كل من زاويته، حوتًا يصطدم بالمركب. وبعد خمس ثوانٍ انطلقت صفارة الإنذار للتحذير من امتلاء القارب بالماء.

مكالمة استغاثة

وأرسل رودريغيز مكالمة استغاثة على الراديو وموقعهم على إشارة استغاثة متصلة بشبكة إنقاذ عالمية التقطها خفر السواحل البيروفي، الذي اتصل بمحطة خفر السواحل الأمريكية في كاليفورنيا.

وبينما كانت المياه المالحة تتسرب إلى المركب، جمع أفراد الطاقم الطعام ومعدات الطوارئ والمعدات، إضافة إلى المياه العذبة، وأطلق قارب نجاة وزورقًا، مصطحبًا ما يكفي من المياه لمدة أسبوع مع جهاز يلتقط مياه الأمطار وطعام لمدة ثلاثة أسابيع.

هاتف ونقطة واي فاي

وكان بجعبتهم أيضًا هاتف ونقطة اتصال واي فاي عبر الأقمار الاصطناعية وبطارية خارجية تكاد تنفد.

وأرسل رودريغيز رسالة لصديقه البحار تومي جويس، الذي كان يبحر في الطريق نفسه كاتبًا: هذه ليست مزحة، اصطدمنا بحوت وغرق المركب، وأرسل لشقيقه: أخبر أمي سأكون بخير.

رسالة تطمين

وبعد إيقاف تشغيل نقطة اتصال واي فاي لمدة ساعتين لتوفير طاقة البطارية، تلقى رودريغيز رسالة تطمين من جويس، ولم تمضِ ساعات حتى انضم وطاقمه إلى مركب آخر كان قد تلقى مكالماته الصاخبة، ونسق مع جويس والمسؤولين البيروفيين.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

روسيا تحاول الاستيلاء على حطام المسيرة الأمريكية
العالم

روسيا تحاول الاستيلاء على حطام المسيرة الأمريكية

العالم
انفجارات تدمر صواريخ كاليبر أثناء نقلها للقرم
العالم

انفجارات تدمر صواريخ كاليبر أثناء نقلها للقرم

العالم
5 أماكن للحصول على العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
السعودية اليوم

5 أماكن للحصول على العربات الكهربائية بالمسجد...

السعودية اليوم
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا
السعودية اليوم

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس إستونيا

السعودية اليوم
شؤون الحرمين لـ المعتمرين: تجنبوا الجلوس في الممرات والسلالم الكهربائية
السعودية اليوم

شؤون الحرمين لـ المعتمرين: تجنبوا الجلوس في...

السعودية اليوم
انتهاء مدة الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب المواطن
أخبار رئيسية

انتهاء مدة الدعم المالي الإضافي لبرنامج حساب...

أخبار رئيسية
جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن تفاصيل المقابلات الشخصية لوظائف الأمن
حصاد اليوم

جامعة الإمام عبدالرحمن تعلن تفاصيل المقابلات الشخصية...

حصاد اليوم
جماهير الاتحاد تطلب التعاقد مع نيمار
الرياضة

جماهير الاتحاد تطلب التعاقد مع نيمار

الرياضة