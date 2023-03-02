إنقاذ كلب بعد مرور 23 يومًا على زلزال تركيا المُدمر اصطدام مركبة فضائية تابعة لناسا بكويكب توقعات بأمطار غزيرة وجريان سيول من السبت إلى الأربعاء ضبط شخص خبأ 209 أقراص إمفيتامين المخدرة في الدمام مشكلة تواجه برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الليلة ميشايل يمنح التقدم لـ الهلال بعد مرور دقيقتين أبرز محاور الخطة التشغيلية لموسم رمضان في الحرمين الشريفين قصة صيني اختبأ بمغارة 14 عامًا بعد سرقة 22 دولارًا وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى أرامكس وظائف إدارية وفنية شاغرة في التصنيع الوطنية
تمكنت فرق الإنقاذ في مدينة أنطاكيا التركية من إنقاذ كلب على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور 23 يومًا على الزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.
تمكنت فرق الإنقاذ في #أنطاكيا من إنقاذ كلب على قيد الحياة، بعد سماع صوت نباحه تحت حطام مبنى مدمر بولاية #هطاي التركية بعد مضي 22 يوم علي #الزلزال_المدمر pic.twitter.com/dj3UqEtpTh
— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 2, 2023
وبحسب الفيديو المتداول الذي نشرته وكالة الأناضول التركية، جاءت عملية إنقاذ الكلب بعد أن سمعت فرق الإنقاذ صوت نباح الكلب من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في ولاية هاتاي.
وتم العثور على الهاسكي- المسمى أليكس- مدفونًا تحت أكوام من الخرسانة وحطام المبنى من قبل فرق الإنقاذ التي كانت تستكشف موقعًا لبناء مأوى مؤقت للناجين من الزلزال.
وأظهرت لقطات فيديو لعملية الإنقاذ فرقًا تزحف تحت أنقاض مبانٍ مهدمة تنادي اسم الكلب قبل أن يخرج شخص مع كلاب الهاسكي بين ذراعيهم.
وظهر أليكس مصدومًا وضعيفًا في اللقطات المتداولة قبل إعطائه الطعام والماء.
وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، ووقع يوم السادس من شهر فبراير الماضي، عن مقتل عشرات الآلاف، في تركيا وسوريا.
ووفقًا لموقع “آي تي في” قُتل أكثر من 50 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا، ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين.