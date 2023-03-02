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بعد أن سمعت فرق الإنقاذ صوت نباحه من تحت الأنقاض

إنقاذ كلب بعد مرور 23 يومًا على زلزال تركيا المُدمر

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٠٤ مساءً
إنقاذ كلب بعد مرور 23 يومًا على زلزال تركيا المُدمر
المواطن - فريق التحرير

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تمكنت فرق الإنقاذ في مدينة أنطاكيا التركية من إنقاذ كلب على قيد الحياة من تحت الأنقاض، بعد مرور 23 يومًا على الزلزال المدمر، الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.

عملية إنقاذ الكلب

وبحسب الفيديو المتداول الذي نشرته وكالة الأناضول التركية، جاءت عملية إنقاذ الكلب بعد أن سمعت فرق الإنقاذ صوت نباح الكلب من تحت أنقاض أحد المباني المنهارة في ولاية هاتاي.

وتم العثور على الهاسكي- المسمى أليكس- مدفونًا تحت أكوام من الخرسانة وحطام المبنى من قبل فرق الإنقاذ التي كانت تستكشف موقعًا لبناء مأوى مؤقت للناجين من الزلزال.

وأظهرت لقطات فيديو لعملية الإنقاذ فرقًا تزحف تحت أنقاض مبانٍ مهدمة تنادي اسم الكلب قبل أن يخرج شخص مع كلاب الهاسكي بين ذراعيهم.

وظهر أليكس مصدومًا وضعيفًا في اللقطات المتداولة قبل إعطائه الطعام والماء.

وأسفر الزلزال، الذي بلغت قوته 7.8 درجة، ووقع يوم السادس من شهر فبراير الماضي، عن مقتل عشرات الآلاف، في تركيا وسوريا.

ووفقًا لموقع “آي تي في” قُتل أكثر من 50 ألف شخص في جنوب تركيا وشمال سوريا، ولا يزال آلاف آخرون في عداد المفقودين.

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