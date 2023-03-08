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الحالة الـ 7 منذ بداية موسم العمرة

إنقاذ معتمر باكستاني توقف قلبه 10 دقائق بساحات الحرم النبوي

الأربعاء ٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٣ صباحاً
إنقاذ معتمر باكستاني توقف قلبه 10 دقائق بساحات الحرم النبوي
المواطن - فريق التحرير

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تمكن فريق الإنقاذ والتدخل السريع في منطقة المدينة المنورة بداخل ساحات الحرم النبوي من إنقاذ حياة معتمر باكستاني توقف قلبه لأكثر من 10 دقائق.

وقال مدير مركز الصافية الصحي أسامة الشنقيطي لـ “الإخبارية”: “إن المعتمر الباكستاني توقف قلبه لمدة 10، وفريق الإنقاذ والتدخل السريع نجح في إنقاذه وتعد هذه الحالة الـ 7 منذ بداية موسم العمرة”.

استقرار حالة المعتمر

في سياق متصل، أفاد التجمع الصحي في المدينة المنورة بأن الفرق الطبية تلقت بلاغاً عاجلاً لمباشرة حالة سبعيني يعاني من مشاكل صحية وفقدان للوعي بداخل ساحات الحرم النبوي حيث تم على الفور تقديم الخدمة الإسعافية وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي.

وبين الفريق الطبي أنه تم البدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) وفق البروتوكول المتبع لهذه الحالات والصدمات الكهربائية، في محاولات لاستعادته النبض والأوكسجين استمرت لأكثر من 10 دقائق حتى استعادها ومن ثم نقله إلى مركز الصافية لإكمال الخطة العلاجية وإعطائه الأدوية اللازمة حتى استقرت الحالة ومغادرتها المركز.

 

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