إنقاذ مواطن من بتر ساقه بمستشفى الملك خالد بتبوك

تمكن بفضل الله فريق طبي في قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الملك خالد بتبوك، من إنقاذ مواطن في العقد السادس من العمر ؛ وذلك بعمل قسطرة لأول مرة بمنطقة تبوك دون فتح جراحي استخدم فيه بالون قسطرة حيث وصل إلى طوارئ المستشفى وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة له وعلى الفور تم إدخاله لغرفة العمليات.

تحسن حالة المريض

وأكد الفريق الطبي المعالج بأن المريض مصاب بالسكر، ووصل إلى طوارئ المستشفى وهو يعاني قصوراً شديداً في التروية الدموية للطرف السفلي الأيمن والتي تؤدي إلى بتر الساق لاسمح الله، وعلى الفور قام الفريق الطبي من قسم الأوعية الدموية بإجراء العملية عن طريق القسطرة بدل الفتح الجراحي وأدخل بالون قسطرة خاص (Drug Eluted Ballon) وبفضل من الله تكّللت بالنجاح ولله الحمد مع ظهور كامل للنبض بالطرف السفلي الأيمن حيث استغرق إجراء العملية أكثر من ساعة وخرج المريض وهو يتمتع بصحة جيدة.