إنقاذ 3 أشخاص في مركبتين علقتا بمياه الأمطار في الرياض

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تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض من إنقاذ 3 أشخاص في مركبتين علقتا في مياه الأمطار بالرياض.
وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر “تويتر”،:” أنقذ مدني الرياض (3) أشخاص في مركبتين علقتا في مياه إثر هطول الأمطار بحي الدار البيضاء”.
وبالأمس، أكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني العقيد محمد الحمادي، أنه لم يتم تسجيل أي بلاغات جراء الحالة المطرية التي شهدتها العاصمة الرياض.
وأكد، “الحمادي”، أنه جرت متابعة المديرية العامة للدفاع المدني والجهات الأمنية والخدمية الأخرى للحالة المطرية وفق خطط الأمطار والسيول، مشيرًا إلى أن الجميع يقوم بأعماله ومهامه ومسؤولياته وفق ما تم إعداده من خطط وتدابير للحالات المطرية.