إنقاذ 6 أشخاص احتجزوا داخل مركباتهم في سيل على طريق الأفلاج

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن إنقاذ 6 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم.

وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “تويتر” : “أنقذ مدني الأفلاج (6) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم على طريق الرياض، وهم بصحة جيدة”.

ونشرت الدفاع المدني صورًا أثناء عملية الإنقاذ.