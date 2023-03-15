إنقاذ 6 أشخاص احتجزوا داخل مركباتهم في سيل على طريق الأفلاج

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أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأربعاء، عن إنقاذ 6 أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم.
وأوضحت الدفاع المدني عبر حسابها بمنصة “تويتر” : “أنقذ مدني الأفلاج (6) أشخاص احتجزوا في سيل داخل مركباتهم على طريق الرياض، وهم بصحة جيدة”.
ونشرت الدفاع المدني صورًا أثناء عملية الإنقاذ.