إنهاء معاناة أربعيني من أثر طلق ناري تعرض له قبل 7 سنوات بالرياض

أنهى فريق طبي بمدينة الملك سعود الطبية بالرياض معاناة مريض أربعيني بعد سبع سنوات من تعرضه لإصابة جراء طلق ناري في الصدر؛ مما سبَّب تجويفًا داخل الرئة.

وأوضحت المدينة، في بيان لها، أن المريض عانى التهابات مزمنة في الرئة ونزيفاً مزمناً، حيث تم تنويمه سابقًا مرات عديدة، لافتة إلى أن الفريق الطبي بجراحة الصدر التابع لها فحص المريض، وتم عمل انصمام لبعض الشرايين الصغيرة النازفة في رئة المريض من قبل قسم الأشعة التداخلية كخطوة تحضيرية للتقليل من خطر النزف أثناء العملية.

استئصال الفص المتضرر

وتمكن الفريق من إجراء عملية استئصال الفص المتضرر من الرئة اليمنى، وقد تكللت العملية بالنجاح، ونقل المريض لقسم العناية المركزة للملاحظة بعد العملية، وخرج المريض إلى بيته بعد أيام بصحة جيدة.

وأشارت المدينة إلى أن الحالة تعتبر من الحالات الصعبة والنادرة وتم التعامل معها وفق الإجراءات الطبية المتقدمة.