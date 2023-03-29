Icon

حالة من الحزن إثر وفاة طفل يوتيوبر بحادث سير Icon علامة مرورية تساعدك على معرفة موقعك أثناء الحالات الطارئة Icon أنمار الحائلي: من الممكن ضم دي ماريا لـ الاتحاد وهدفنا صفقات أكبر Icon لحظة اندلاع حريق داخل سجن بالمكسيك ومصرع 40 مهاجرًا Icon جمعية المودة تخدم 500 ألف أسرة خلال 20 عامًا Icon هازارد يتعرض لموقف محرج في ريال مدريد Icon عاصفة قوية تضرب سوريا وتخلف قتلى بينهم أطفال Icon إزالة 107 من المباني الآيلة للسقوط بـ القريات Icon وزير المالية: الحوكمة تطبق حتى على الشؤون الخاصة للملك سلمان وولي العهد Icon اتفاقية لتوظيف العمالة المنزلية الأوغندية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
قال إن اختلاف وجهات النظر مع المملكة لا تعيق تطور العلاقات

إيران: نرحب بأي مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

الأربعاء ٢٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٧ مساءً
إيران: نرحب بأي مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قال وزير خارجية إيران، أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترحب بأي مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، مضيفًا أن هناك اختلافات في وجهات النظر مع السعودية لكن هذا لا يعيق تطوير العلاقات.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الإيراني مع نظيره الروسي سيرجى لافروف في العاصمة موسكو، وأضاف عبد اللهيان: لا مانع من إعادة فتح سفارات المملكة وإيران، فإن تحسين العلاقات مع جيراننا جزء من عقيدتنا وتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه.

وتابع الوزير الإيراني، أجریت اتصالين هاتفیين مع وزير الخارجية السعودي، وتبادلنا وجهات النظر حول الاجتماع المشترك وإعادة فتح السفارات، وسنعقد اجتماعًا قريبًا.

استئناف العلاقات الدبلوماسية

وفى أوائل مارس اتفقتا كل من إيران والسعودية على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2016، وكذلك إعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

وأكد خلال لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف، على أهمية التواصل المستمر بين الرئيس الروسي، ونظيره الإيراني، مضيفًا أن هناك إحدى القضايا التي ستطرح خلال المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن تترك خطة العمل المشتركة نحو البرنامج النووي الإيراني.

إيران نرحب بأي مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف نهائي كأس الملك
الرياضة

النصر يهزم أبها ويصعد لمواجهة الوحدة بنصف...

الرياضة
بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال لتمويل رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والناشئة
السعودية اليوم

بنك التنمية الاجتماعية يخصص 24 مليار ريال...

السعودية اليوم
التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير
السعودية اليوم

التدريب عن بعد اليوم في تقني عسير

السعودية اليوم
رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة زوجته !
غرائب

رجل يعيش حياته حافي القدمين منذ وفاة...

غرائب
جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف امرأة في 3 سنوات
السعودية اليوم

جمعية المودة تخدم أكثر من 80 ألف...

السعودية اليوم
سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل لـ 300 ريال
السعودية اليوم

سائق توصيل يكشف عن دخله اليومي: يصل...

السعودية اليوم
أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6 أقدام بين أغطية فراشه
غرائب

أسترالي يعثر على أفعى بنية بطول 6...

غرائب
رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو السجن
العالم

رئيس القضاء الإيراني يتوعد النساء: الزي أو...

العالم