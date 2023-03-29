إيران: نرحب بأي مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

قال وزير خارجية إيران، أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، إن بلاده ترحب بأي مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن، مضيفًا أن هناك اختلافات في وجهات النظر مع السعودية لكن هذا لا يعيق تطوير العلاقات.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير الإيراني مع نظيره الروسي سيرجى لافروف في العاصمة موسكو، وأضاف عبد اللهيان: لا مانع من إعادة فتح سفارات المملكة وإيران، فإن تحسين العلاقات مع جيراننا جزء من عقيدتنا وتطبيع العلاقات بين إيران والسعودية خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه.

وتابع الوزير الإيراني، أجریت اتصالين هاتفیين مع وزير الخارجية السعودي، وتبادلنا وجهات النظر حول الاجتماع المشترك وإعادة فتح السفارات، وسنعقد اجتماعًا قريبًا.

استئناف العلاقات الدبلوماسية

وفى أوائل مارس اتفقتا كل من إيران والسعودية على استئناف علاقاتهما الدبلوماسية المقطوعة بينهما منذ عام 2016، وكذلك إعادة فتح السفارات والممثليات في غضون شهرين.

وأكد خلال لقائه بنظيره الروسي سيرجي لافروف، على أهمية التواصل المستمر بين الرئيس الروسي، ونظيره الإيراني، مضيفًا أن هناك إحدى القضايا التي ستطرح خلال المحادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومن المقرر أن تترك خطة العمل المشتركة نحو البرنامج النووي الإيراني.