إيصال الكهرباء لأكثر من 2800 وحدة سكنية في نمار بالرياض

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تمكَّنَت الشركة السعودية للكهرباء من تنفيذ الأعمال الخاصة بإيصال الخدمات الكهربائية لمخططات المنح في حي نمار 3020 بمدينة الرياض، حيث تم إطلاق الخدمة الكهربائية لأول وحدة سكنية في شهر أبريل من العام 2021م وتواصلت أعمال الإيصال لجميع المخططات إلى أن وصلت حتى الآن لأكثر من 2800 وحدة سكنية.
وأوضحت السعودية للكهرباء – في بيان لها- أن العمل مستمر لإيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد حال جاهزية منازلهم لإيصال الخدمة.
يذكر أن الشركة استثمرت قرابة 350 مليون ريال في شبكات النقل والتوزيع والنمو المستقبلي لإيصال الخدمة إلى حي نمار 3020.
وأشارت السعودية للكهرباء إلى أن بعض المواقع المحدودة التي لم تصل إليها الخدمة الكهربائية تعمل الشركة حالياً بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لإنهاء بعض المتطلبات؛ ومنها تحديد مناسيب الشوارع وتأمين مواقع المحطات، مؤكدةً حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتعزيز موثوقية الخدمة الكهربائية لجميع المشتركين في مختلف مناطق المملكة، داعيةً المشتركين للتواصل والاستفادة من خدماتها عبر تطبيق الكهرباء ALKAHRABA.