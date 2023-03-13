إيغالو الأفضل في الجولة الـ20

تألق المهاجم النيجيري أوديون إيغالو بشكل لافت مع الهلال خلال مواجهة التعاون، ليخطف نجومية الجولة الـ20 “جولة يوم العلم” من دوري روشن السعودي.

إيغالو يخطف نجومية الجولة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اللاعبين الأعلى تقييمًا في الجولة الـ20، وجاء إيغالو في الصدارة بـ8.7 درجات، بعدما نجح في تسجيل هدفين ضد التعاون.

وجاء نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج في المركز الثاني خلف إيغالو بـ8.2 درجات، ثم نجم الاتحاد، رومارينيو بـ8.1 درجات، يليه الهلالي ميشيل ديلغادو بـ8 درجات، ثم نجم الشباب، كريستيان جوانكا بـ7.9 درجات.

ترتيب دوري روشن

وجاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، ثم النصر بـ46 نقطة، ثم الشباب بـ43، الهلال بـ36 نقطة، وبفارق نقطتين عن التعاون.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بـ32 نقطة، ثم الطائي برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، يليه الاتفاق برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع الفيحاء وأبها، ثم الوحدة بـ21 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، بالتساوي مع العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط.