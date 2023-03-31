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ضمن منافسات دوري روشن

إيغالو الأكثر إحرازًا للأهداف الافتتاحية

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
إيغالو الأكثر إحرازًا للأهداف الافتتاحية
المواطن - فريق التحرير

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خطف المهاجم النيجيري أوديون إيغالو الأنظار مع الهلال ضمن منافسات الموسم الحالي من دوري روشن السعودي، ليتصدر قائمة مميزة.

إيغالو الأكثر افتتاحًا للتسجيل

ويُعد إيغالو الأكثر افتتاحًا للتسجيل في دوري روشن السعودي حتى الجولة الـ21 برصيد 7 أهداف، أمام كل من؛ الخليج بالجولة الأولى، الطائي في الجولة الثامنة، النصر بالجولة العاشرة.

إيغالو
المهاجم النيجري – المصدر spl

وافتتح إيغالو التسجيل خلال مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أمام نظيره ضمك بالجولة الـ12، بجانب مباراتي التعاون والاتفاق في الجولتين 20 و21.

ويحتل المهاجم النيجيري المركز الثالث في قائمة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 12 هدفًا، فيما يتصدر نجم فريق الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله القائمة بـ15 هدفًا.

إيغالو
المهاجم النيجري – المصدر spl

الهلال يستعد لمواجهة الخليج

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الخليج، مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة الغد، يحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من 19 لقاء، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر spl
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