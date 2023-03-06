إيغالو لا يتوقف عن التسجيل وصناعة الأهداف

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يسير النيجيري أوديون إيغالو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون واحدًا من أبرز المهاجمين في دوري روشن السعودي.
وكان إيغالو قد انضم إلى صفوف الهلال في الميركاتو الشتوي 2022، قادمًا من الشباب، ليخطف الأنظار معه في دوري روشن السعودي، حيث شارك في 26 مباراة، وساهم في 26 هدفًا، حيث أحرز 21 هدفًا، وصنع 5 آخرين.
ونجح إيغالو صاحب الـ33 عامًا، في تسجيل 9 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم، ما يحفزه لمواصلة التألق خلال مواجهة الفتح اليوم.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفتح، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ18 في دوري روشن السعودي.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 28 نقطة.