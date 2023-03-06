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ضمن منافسات دوري روشن

إيغالو لا يتوقف عن التسجيل وصناعة الأهداف

الإثنين ٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٥ مساءً
إيغالو لا يتوقف عن التسجيل وصناعة الأهداف
المواطن - فريق التحرير

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يسير النيجيري أوديون إيغالو بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون واحدًا من أبرز المهاجمين في دوري روشن السعودي.

إيغالو يخطف الأنظار

وكان إيغالو قد انضم إلى صفوف الهلال في الميركاتو الشتوي 2022، قادمًا من الشباب، ليخطف الأنظار معه في دوري روشن السعودي، حيث شارك في 26 مباراة، وساهم في 26 هدفًا، حيث أحرز 21 هدفًا، وصنع 5 آخرين.

ونجح إيغالو صاحب الـ33 عامًا، في تسجيل 9 أهداف مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليحتل المركز الخامس في قائمة هدافي دوري روشن السعودي هذا الموسم، ما يحفزه لمواصلة التألق خلال مواجهة الفتح اليوم.

إيغالو
المهاجم النيجيري – المصدر spl

الفتح ضيفًا على الهلال

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الفتح، عند الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ18 في دوري روشن السعودي.

الهلال في دوري روشن
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الهلال المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

الفتح
لاعبو الفتح – المصدر spl
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