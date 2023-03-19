إيفرتون يُجبر تشيلسي على التعادل

حسم التعادل الإيجابي مباراة تشيلسي ضد إيفرتون مساء السبت بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشيلسي يسقط بفخ التعادل

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، سجل البرتغالي جواو فيليكس هدف التقدم للبلوز في الدقيقة الـ52 ثم تعادل الفرنسي عبدالله دوكوري لإيفرتون في الدقيقة السبعين.

وعاد بعدها البلوز ليضيف الهدف الثاني عبر الألماني كاي هافرتز من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 76، ثم سجل سيمز هدف التعادل لإيفرتون في الدقيقة التسعين.

وبعد نهاية المباراة، أصبح رصيد تشيلسي 38 نقطة في المركز العاشر، بينما أصبح رصيد إيفرتون 26 نقطة في المركز الخامس عشر.

مباريات الجولة الـ28

وكانت مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي افتُتحت أول أمس الجمعة بفوز نيوكاسل يونايتد على نادي نوتنجهام فورست بثنائية مقابل هدف.

بينما في مباريات السبت، فاز أستون فيلا على بورنموث بثلاثية دون رد، بينما فاز ليدز يونايتد على وولفرهامبتون برباعية مقابل هدفين، بينما تعادل برينتفورد مع ليستر سيتي بهدف لكل فريق، وتعادل توتنهام مع ساوثهامبتون بثلاثية لكل فريق.

وتُقام مساء الأحد، مباراة واحدة في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، بين فريقي آرسنال وكريستال بالاس وتنطلق في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة.