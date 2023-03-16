إيقاف طارق حامد مباراة وتغريمه 10 آلاف ريال

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أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن عقوباتها بشأن مباريات ربع نهائي كأس الملك، وأبرزها، إيقاف نجم الاتحاد، المصري طارق حامد.
وقررت لجنة الانضباط، إيقاف طارق حامد مباراة واحدة في جميع المواجهات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، وتغريمه 10 آلاف ريال، لقيامه بارتكاب سلوك غير رياضي، وفقًا لما أظهره الناقل الرسمي، في قرار غير قابل للاستئناف.
وشارك طارق حامد بشكل أساسي في مباراة الفيحاء ضد الاتحاد، التي أُقيمت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وانتهت بفوز العميد بركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل فريق.
وغرمت اللجنة، رئيس نادي الوحدة، سلطان أزهر، ونجم الباطن، ماريسيو أنتونيو 20 ألف ريال لكل منهما، لدخولهما إلى غرفة تبديل الملابس الخاصة بفرقهما، وهما غير مسجلين في القائمة، وذلك وفقًا لما ورد في تقرير مراقب المباراة.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضد الباطن على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، وانتهت المباراة بفوز فرسان مكة بهدفين مقابل هدف، وخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.