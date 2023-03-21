إيقاف 142 شخصاً تورطوا في جرائم رشوة وتزوير وغسل أموال

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف 142 شخصاً خلال شهر شعبان الجاري، تورطوا في عدة جرائم فساد.
وأضافت الهيئة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”، أن الموقوفين الذين تم إطلاق سراحهم بالكفالة الضامنة، بعضهم قد تورط في غسل أموال ورشوة وتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي.
وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أنه تم التحقيق مع 251 شخصاً، خلال جولات رقابية على جهات رسمية وهي ( الداخلية – الدفاع – الحرس الوطني- الخارجية- الشؤون البلدية والقروية – الصحة – التعليم – الموارد البشرية – الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد).