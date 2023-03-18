إيلون ماسك: اعتقال ترامب سيضمن له فوزًا ساحقًا بالانتخابات الرئاسية

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيحقق فوزًا ساحقًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة حال تم اعتقاله.

وتابع أنه حال وجهت إلى ترامب لائحة اتهام من قبل المدعين العامين في مانهاتن، فإن الأمر سينتهي به إلى البيت الأبيض.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت بأن السلطات الأمريكية تدرس طريقة تنفيذ اعتقال ترامب إذا صدر القرار، وبالفعل كان الرئيس السابق قد توقع اعتقاله بعد انتقادات وجهها إلى المدعي العام في منهاتن، الذي اعتبره فاسدًا وخسيسًا.

دونالد ترامب يتوقع اعتقاله قريبًا

ويتوقع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلقاء القبض عليه الثلاثاء المقبل، في قضية تتعلق بدفع أموال لإسكات إحدى نجمات أفلام البالغين، ودعا أنصاره إلى الاحتجاج على مثل هذه الخطوة في منشور على منصته Truth Social.

وقال أحد محامي ترامب إن مزاعمه استندت إلى تقارير إعلامية تفيد بإمكانية توجيه الاتهام إليه الأسبوع المقبل، وإذا حدث ذلك فستكون هذه أول قضية جنائية تُرفع على الإطلاق ضد رئيس أمريكي سابق.

تداعيات خطيرة

كما ستكون لتلك الخطوة تداعيات خطيرة على حملته الهادفة لأن يصبح المرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

وعلى مدى خمس سنوات، كان المدعون العامون في نيويورك يحققون في أن هذه الأموال قد دفعت نيابة عن ترامب لـ ستورمي دانيلز قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وتقول دانيلز إنها تلقت 130 ألف دولار (107 آلاف جنيه إسترليني) من المحامي السابق لترامب مايكل كوهين قبل انتخابات عام 2016 مقابل الصمت بشأن علاقة مزعومة، وفي المقابل، ينفي ترامب أنهما أقاما علاقة ورفض القضية ووصفها بأنها ذات دوافع سياسية.

وهذه القضية هي واحدة من عدة قضايا يتم فيها التحقيق حاليًا مع ترامب، 76 عامًا، على الرغم من أنه لم يتم توجيه الاتهام إليه بعد في أي منها وينفي ارتكاب أي مخالفات في كل منها.