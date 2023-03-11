إيلون ماسك قد يشتري بنك وادي السيليكون المفلس

لم يستبعد رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك إمكانية شراء مصرف وادي السيليكون المفلس، وقد كتب عبر حسابه على تويتر قائلًا: أنا منفتح على هذه الفكرة، وذلك في معرض رد على تعليق أحد المستخدمين الذي اقترح عليه شراء المصرف وتحويله إلى بنك إلكتروني.

وفي وقت سابق انتشر خبر إغلاق البنك المعروف SVB في كاليفورنيا، وفي سياق آخر، كانت حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، من أن تؤدي مشكلة التخلف عن السداد إلى كارثة في الولايات المتحدة.

وشغلت قصة انهيار مصرف سيليكون فالي بنك الأوساط الاقتصادية وحتى الأشخاص العاديين غير المرتبطين بالمجال؛ لأنه يُعد أكبر إفلاس في السوق المصرفي الأمريكية في آخر 15 عامًا، وقد ترك عملاءه ومستثمريه في طي النسيان.

أزمة في رأس المال

ويواجه البنك أزمة في رأس المال وقد سيطر عليه المنظمون الفيدراليون، علمًا بأن آخر سقوط مدوٍ مثل هذا كان واشنطن ميوتشوال في عام 2008.

في حين أنه غير معروف نسبيًا خارج وادي السيليكون إلا أنه يُعد من بين أكبر 20 بنكًا تجاريًا أمريكيًا، حيث بلغ إجمالي الأصول 209 مليار دولار في نهاية العام الماضي، وفقًا لمؤسسة التأمين الفيدرالية (FDIC).

هل تأثير الدومينو وارد؟

على الرغم من الذعر الأولي في وول ستريت، إلا أن المحللين قالوا إن انهيار سيليكون فالي بنك من غير المرجح أن يؤدي إلى إحداث نوع من تأثير الدومينو الذي اجتاح الصناعة المصرفية خلال الأزمة المالية.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في موديز: النظام يتمتع بالسيولة ورأس مال جيد كما كان في أي وقت مضى، البنوك التي تعاني الآن من المتاعب أصغر بكثير من أن تشكل تهديدًا حقيقيًا للنظام الأوسع.