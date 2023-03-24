إيلون ماسك وترامب ضحايا احتيال شركة بلوك 

تراجعت أسهم شركة Blocks التابعة لجاك دورسي مؤسس تويتر، بعد أن قالت شركة Hindenburg Research إن تطبيق Cash App للشركة يسهل الجريمة ويفتقر إلى ضوابط امتثال قوية.

غسيل أموال مليار دولار

وتحدث التقرير عن تعاملات مشبوهة للشركة ومساعدتها في غسل قرابة مليار دولار، واستهدفت هيندنبورغ شركات أخرى ضخمة من قبل، بما في ذلك مجموعة Adani الهندية.

وانخفض السهم بنسبة 19%، بعد أن زعمت شركة هيندنبورغ أمس الخميس، أن الشركة سمحت للنشاط الإجرامي بالعمل مع ضوابط متساهلة وتضخم قاعدة مستخدمي تطبيق Cash App، ووصفت هيندنبورغ أنظمة Block الداخلية بأنها نهج متوحش للامتثال.

قالت هيندنبورغ في تقريرها: خلص التحقيق الذي أجريناه لمدة عامين إلى أن Block استفاد بشكل منهجي من الخصائص الديموغرافية التي تدعي المساعدة، وقالت شركة الأبحاث إن تطبيق Block’s Cash ازدهر بفضل خدمة العملاء غير المتعاملين مع البنوك.

ويزعم التقرير أن هؤلاء العملاء الذين لا يتعاملون مع البنوك كانوا متورطين في نشاط إجرامي أو غير قانوني، كما زعم هيندنبورغ أن برامج الامتثال الخاصة بتطبيق Cash App كانت قاصرة.

كجزء من التحقيق الذي استمر لمدة عامين، تحدثت هيندنبورغ مع العديد من الموظفين السابقين الذين وصفوا كيف تم قمع المخاوف الداخلية وتجاهل مخاوف المستخدمين، حتى مع تفشي النشاط الإجرامي والاحتيال المزعوم على منصتها.

إيلون ماسك وترامب ضمن الضحايا

وكشف التقرير عن تجارب عديدة قام فيها بانتحال شخصيات مشهورة مثل إيلون ماسك ودونالد ترمب وقام التطبيق بالموافقة، كما أنهم وجودوا أكثر من حساب باسم جاك دورسي في الشركة، وفقا لتقرير نشرته شبكة CNBC الأميركية.

وتزعم الشركة أنه عند صنع حساب باسم دونالد ترامب والقيام بالخطوات المطلوبة تم تفعيل الحساب الزائف ووصلت البطالة من الشركة باسم ترامب في اليوم التالي.

وكتب هيندنبورغ: باختصار ، نعتقد أن بلوك قد ضلل المستثمرين بشأن المقاييس الرئيسية، واحتضن أسوأ ممارسات الامتثال من أجل تعزيز النمو والربح من تسهيل الاحتيال ضد المستهلكين والحكومة.