ابنة تتحدى والدها وتمنحه سرًّا هدية ثمينة

شعر أب يعاني من مشكلة في الكلى، بالصدمة عندما علم أن ابنته تحدته ومنحته سرًّا كليتها.

رفض الأب

وفي التفاصيل، وُضع جون إيفانوفسكي في ولاية ميسوري الأمريكية على جهاز غسيل الكلى، على مدى 5 ساعات كل يومين، وفي كل مرة كانت ابنته ديلاين البالغة 25 عامًا تحضه على السماح لها بالتبرع بكليتها لتحسين نوعية حياته، لكنه ظل يرفض، وفقًا للتقارير.

وقال الأب البالغ 60 عامًا لابنته: لا تزالين صغيرة في السن، لا يزال أمامك حياة طويلة، ووقتي بات محدودًا، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.

إجراء الاختبارات

وباشرت الابنة بمجرد أن استقرت حالة والدها بما يكفي لإجراء عملية الزرع، في إجراء اختبارات للتأكد من تطابقها.

وأفادت لشبكة إيه بي سي الإخبارية: لا يهمني مدى غضبه ولا يهمني إن لم يتوجه لي بكلمة واحدة لبقية حياتي، على الأقل سيعيش حياة جيدة ولن يكون مرتبطًا بآلة.

هدية سرية

كذلك أبقت الهدية السرية لوالدها حتى إجراء الجراحة، وجاءت تمشي عبر باب غرفته بالمستشفى في اليوم التالي. وصورت لقطات من لقائهما المؤثر على تيك توك بأمل جمع الأموال لتغطية عملية الزرع.

وأضافت قناة إيه بي سي نيوز أن اعتراضات الوالد ترجع إلى مأساة عانت منها الأسرة عندما توفي ابنٌ له قبل 16 عامًا من السرطان.

وفي الفيديو، قال لها والدها والكلمات تختنق في حلقه: كنت أعلم أنك كنت على وشك القيام بشيء ما.