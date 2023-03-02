ابنة تتحدى والدها وتمنحه سرًّا هدية ثمينة

فوز ثمين لـ ليفربول ضد وولفرهامبتون بثنائية ابنة تتحدى والدها وتمنحه سرًّا هدية ثمينة أرامكو تستحوذ على شركة فالفولين بقيمة 2.65 مليار دولار مانشستر يونايتد يصعد لربع نهائي كأس إنجلترا القبض على مغربي متهم بتهريب الكوكايين داخل أحشائه السديس: يوم العلم نافذة مهمة لتقدير العمق التاريخي للبلاد فتح باب الترشح لـ رئاسة اتحاد القدم السعودي الأحد المقبل إطلاق مشروع نوعي لتطوير الهوية البصرية للحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد يعزيان الرئيسة الهيلينية رباعية لـ آرسنال ضد إيفرتون تُهدي له الانفراد بـ صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي
شعر أب يعاني من مشكلة في الكلى، بالصدمة عندما علم أن ابنته تحدته ومنحته سرًّا كليتها.
وفي التفاصيل، وُضع جون إيفانوفسكي في ولاية ميسوري الأمريكية على جهاز غسيل الكلى، على مدى 5 ساعات كل يومين، وفي كل مرة كانت ابنته ديلاين البالغة 25 عامًا تحضه على السماح لها بالتبرع بكليتها لتحسين نوعية حياته، لكنه ظل يرفض، وفقًا للتقارير.
وقال الأب البالغ 60 عامًا لابنته: لا تزالين صغيرة في السن، لا يزال أمامك حياة طويلة، ووقتي بات محدودًا، وفقًا لصحيفة نيويورك بوست.
وباشرت الابنة بمجرد أن استقرت حالة والدها بما يكفي لإجراء عملية الزرع، في إجراء اختبارات للتأكد من تطابقها.
وأفادت لشبكة إيه بي سي الإخبارية: لا يهمني مدى غضبه ولا يهمني إن لم يتوجه لي بكلمة واحدة لبقية حياتي، على الأقل سيعيش حياة جيدة ولن يكون مرتبطًا بآلة.
كذلك أبقت الهدية السرية لوالدها حتى إجراء الجراحة، وجاءت تمشي عبر باب غرفته بالمستشفى في اليوم التالي. وصورت لقطات من لقائهما المؤثر على تيك توك بأمل جمع الأموال لتغطية عملية الزرع.
وأضافت قناة إيه بي سي نيوز أن اعتراضات الوالد ترجع إلى مأساة عانت منها الأسرة عندما توفي ابنٌ له قبل 16 عامًا من السرطان.
وفي الفيديو، قال لها والدها والكلمات تختنق في حلقه: كنت أعلم أنك كنت على وشك القيام بشيء ما.