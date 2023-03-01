ابن عطية يُرشح ثنائي المغرب ليوفنتوس

حث مدافع يوفنتوس السابق، مهدي بن عطية مسؤولي النادي الإيطالي على التعاقد مع ثنائي المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، رومان سايس ونايف أكرد.

ابن عطية ينصح مسؤولي يوفنتوس

وقال ابن عطية خلال تصريحاته لموقع “توتوميركاتو ويب” الإيطالي: “بونوتشي هو واحد من اللاعبين الذين يقدمون كل شيء، لكن العمر يتقدم به أيضا”.

وأضاف: “إذا كان عليّ أن أقدم النصيحة للنادي، فسأحثه على النظر إلى منتخب المغرب، حيث أرى الثنائي رومان سايس (مدافع بشكتاش) ونايف أكرد (وست هام يونايتد) من الأسماء التي يمكن أن تفيد يوفنتوس“.

وسبق أن ابن عطية لعب مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس خلال الفترة من 2016 وحتى 2019، وشارك معه في 59 مباراة بجميع البطولات، بمعدل 4633 دقيقة لعب، ونجح خلالها من إحراز 5 أهداف، ونال 17 بطاقة صفراء.

اليوفي هذا الموسم

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 35 نقطة، ويستعد لمواجهة روما، يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ25.

كما نجح اليوفي في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، وأسفرت القرعة عن مواجهته للفريق الأول لكرة القدم بنادي فرايبورج الألماني، حيث تُقام مباراة الذهاب يوم 9 مارس، على أن تكون مواجهة الإياب بعد أسبوع.